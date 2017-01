SAG Awards 2017: ellos triunfaron en la gala

La ceremonia de premiación de los Screen Actors Giuld Awards 2017 se realizó este 29 de enero en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se galardonó a los mejores actores del cine y la televisión.

Distintas personalidades se dieron cita en el Shrine Auditorium con sus mejores galas, pero sin duda quienes se robaron la atención del mundo entero fueron los ganadores, quienes se pronunciaron con inspiradores discursos.

lista de ganadores de los sag awards

cine

Mejor actor: Denzel Washington, Fences

Mejor actriz: Emma Stone, La La Land

Mejor actriz de reparto: Viola Davis, Fences

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, Moonlight

Mejor actuación integral de elenco: Hidden Figures

Mejor actuación integral de elenco de dobles de cine: Hacksaw Ridge

televisión

Mejor actriz en una comedia: Julia Louis Dreyfus, Veep

Mejor actor en una comedia: William H. Macy, Shameless

Mejor actor en un drama: John Lithgow, The Crown

Mejor actriz en un drama: Claire Foy, The Crown

Mejor elenco en un drama: Stranger things

Mejor elenco en una comedia: Orange is the new black

Mejor actriz en serie de edición limitada o película para TV: Sarah Paulson,

The People v. O. J. Simpson: American Crime Story

Mejor actor en serie de edición limitada o película para TV: Bryan

Cranston, All the way

Mejor desempeño de dobles de acción en serie de comedia o drama: Game of Thrones

Mejor actuación integral de elenco en dobles de TV: Game of thrones

Reconocimiento a la trayectoria: Lily Tomlin