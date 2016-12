¡"Sabrina, la bruja adolescente" regresará a la TV en el 2017!

Casi catorce años después de que la serie “Sabrina, la bruja adolescente” terminara, el querido personaje que interpretó Melissa Joan Hart regresará a la televisión en este 2017. Esta vez en la serie ‘Riverdale’, basada en el cómic estadounidense Archie.

Se trata de un cameo de Sabrina Spellman en la serie. Esta escena se podrá ver en el último capítulo de la primera temporada.

Sin embargo, la encargada de encargar este personaje no será la propia Joan Hart, sino otra actriz de quien aún no se conoce el nombre. ‘Riverdale’ se estrenará el próximo 26 de enero de 2017 por el canal The CW y constará de 10 capítulos.