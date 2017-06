Ryan Reynolds se convirtió en un superhéroe en la vida real con este noble gesto

El conocido actor Ryan Reynolds, quien dio vida a los personajes de ‘Green Lantern’ y ‘Deadpool’, demostró que es todo un superhéroe en la vida real. El artista le salvó la vida a su sobrino al que asistió rápidamente tras una emergencia familiar.

Aunque no quiso entrar en detalles, el actor de Hollywood aprovechó su estadía en el hospital para resaltar la importancia de saber primeros auxilios, ya que gracias a esos conocimientos le salvó la vida al menor.

“Hace años, hice un curso de resucitación cardiopulmonar en la Cruz Roja. Y Dios mío, ¡acabé salvando la vida de mi sobrino porque sabía lo que tenía que hacer! Es una historia real. Ayer hice un curso de repaso centrándome en niños y bebés. Solo son unas horas y de algún modo es incluso divertido. Gracias a Dan por la lección. Y gracias también a esos muñecos sin vida pero tan útiles: la imagen de sus cuencas oculares vacías me perseguirá siempre (sic)”, expresó en su cuenta de Instagram.

Una publicación compartida de Ryan Reynolds (@vancityreynolds) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 8:56 PDT

Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds , también destacó la importancia de saber primeros auxilios. A través de sus redes sociales compartió algunos tips para atender a un menor en caso de peligro.

“Para todos los papás y mamás: no me cansaré de recomendaros lo mismo. Yo he hecho un curso de técnicas de reanimación en bebés y niños. Busquen en Google: ‘Clase de reanimación para bebés más cercana’ y verán todas las posibilidades que hay a su alrededor. Para todos aquellos que todavía no lo han hecho, déjenme decirles que les encantará. Es muy útil contar con esos conocimientos y herramientas y aporta cierta tranquilidad (sic)”,