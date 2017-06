Rihanna: así se burló en Instagram de aquellos que la critican por su peso

Rihanna prefiere restarle importancia a las críticas que ha recibido sobre su peso. La artista decidió publicar una imagen muy graciosa en su cuenta de Instagram y burlarse de sus detractores.

En esta imagen se aprecia al rapero Gucci Mane en dos fotografías. En una muestra un abultado abdomen y en la otra presume su nueva, atlética y esbelta figura. Cabe mencionar que la reducción de peso de este artista fue muy comentada por sus seguidores.

“Si no puedes conmigo como Gucci Mane en 2007, no me mereces en mi Gucci Mane 2017”, fue el texto que puso la artista para acompañar las imágenes.

Muchos de los seguidores de Rihanna no dudaron en elogiarla y en enviarle mensajes de apoyo. El cariño de sus fans es incondicional sobre todo en estos momentos para la artista.

“Tú eras, eres y serás siempre ‘perfección‘”, escribió debbs95 en esa misma red social. “Mantente natural, no escuches a otros”, dijo bad_shark_riri.