Ricardo Arjona: Rubén Blades se solidariza con cantante y pide más respeto a periodistas

Luego del incómodo momento que pasó Ricardo Arjona durante una entrevista en CNN, el salsero Rubén Blades salió en su defensa y a través de su cuenta de Facebook mandó una carta abierta.

En el texto que compartió con sus seguidores, el cantante hace un pedido a los periodistas para que sean más respetuosos e imparciales con sus invitados.

“Lo que le ocurrió al colega Ricardo Arjona en su entrevista en la cadena CNN es una muestra de la obsesión por el escándalo que define a muchos de los pseudo periodistas que hoy cubren el mundo del espectáculo”, expresó.

“El hecho de que el entrevistador ni siquiera había escuchado el CD de Arjona, el motivo para su visita al programa, parece indicar que su intención a priori era la de utilizar argumentos negativos para elevar su status y su ‘rating’.

No lo excusa argumentar una pretensión de objetividad pues se lanzó al ataque de manera inmediata, después de la bienvenida”, agregó.

Rubén Blades dejó en claro el cariño y respeto que siente por Ricardo Arjona y es por eso que no deja de respaldarlo y de felicitarlo por todos sus logros en su vida personal y profesional.

“Ricardo Arjona accedió a una entrevista, no a una emboscada. El entrevistador no fue profesional y merece ser disciplinado. A este tipo de programas y entrevistadores les digo: sigan ofendiendo a sus invitados y terminarán hablando con ustedes mismos. Y no creo que eso les brindará el ‘rating’ que, con la mayor de las desvergüenzas, procuran alcanzar.

Rubén Blades, 22 de abril; 2017″, concluyó.

