"Bibi" de La Familia Peluche se indigna y aclara que no tiene video hot

Regina Blandón, actriz mexicana que dio vida a ‘Bibi’ en La Familia Peluche, descartó que haya protagonizado un video hot que circula en las redes sociales.

Con un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, la popular ‘Bibi’ se mostró indignada con la prensa amarillista por difundir dicha información con tanta ligereza.

“Sé que voy a decepcionar a muchos de ustedes…sobre el video que está circulando en redes sociales no soy yo. Ella es una actriz porno que se llama Niki Skyler, así que síganla porque está muy guapa y ustedes lo van a disfrutar mucho”, dijo Regina Blandón en su video publicado en Facebook.

“Para que me entiendan, yo ni siquiera me paseo en bikini en Acapulco. Entonces esto es un vil chisme y lamentablemente muchos medios amarillistas no tienen el criterio, la conciencia, ni la sensibilidad de entender que estamos viviendo una situación de violencia de género”, agregó.

Mira el antes y el después de Miley Cyrus