RBD: Dulce María y Christian Chávez anunciaron reencuentro

Dulce María y Christian Chávez revelaron a todos sus seguidores que pronto se reunirán para brindar algunas presentaciones. Ambos exRBD, decidieron juntar sus talentos y llevar un poco de su música a sus fanáticos.

“Mi primer invitado, que a mí me emociona muchísimo porque yo creo que la gente de la generación Rebelde les va a encantar, les va a emocionar mucho: es Christian Chavez”, expresó Dulce María en conferencia de prensa.

Por otro lado, Dulce María aprovechó la presencia de los periodistas para aclarar que no está embarazada y que cuando llegue el momento lo informará para evitar rumores innecesarios.

“Desde hace como un mes dijeron que estaba embarazada y no es verdad. Yo quiero decir que estoy en pro de la vida, de hecho he estado en campañas en contra del aborto, y yo creo que el día que me embarace tendría sí o sí a un bebé, porque creo que es una grandísima bendición”, concluyó.

Hace unos días, Christian Chávez rompió su silencio y aseguró que fue victima de discriminación por ser homosexual. El exintegrante de RBD, señaló que escuchó a los productores del programa‘Maratón Telehit’ referirse a él de una manera peyorativa por su orientación sexual.

