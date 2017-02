Rafael Amaya: estas sexys imágenes demuestran por qué regresa a “Queen of the South”

Rafael Amaya sorprendió a todos sus seguidores, luego que se anunciara que el galán de telenovela regresa a la segunda parte de Queen of the South. Tras el éxito de el “Señor de los cielos”, producida por Telemundo, el actor vuelve a la pantalla chica.

A través de un comunicado emitido por USA Network, se conoció que Rafael Amaya interpretará nuevamente a Aurelio Casillas y que incluso ya grabó algunos episodios de esta importante telenovela.

La serie de USA Network, basada en la obra literaria de La reina del sur, cuenta la historia de Teresa Mendoza, una mujer que para salvar su vida decide huir y buscar refugio en Estados Unidos después de que su novio narcotraficante sea asesinado en México.

La segunda temporada de Queen of the South) se encuentra actualmente en producción y aún no se han querido revelar más noticias sobre esta esperada serie.

“Queen of the South” es una coproducción de Fox 21 Television Studios y Universal Cable Productions. Considerado un ‘remake’ en inglés de “La Reina la Sur”.

Una foto publicada por Cuenta Oficial Rafael Amaya (@rafaelamayanunez) el 11 de Feb de 2016 a la(s) 5:20 PST

mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus