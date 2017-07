¿Por qué todos se están burlando de Maluma en redes sociales?

Maluma es una artista de talla mundial, por ello, cada cosa que haga o deje de hacer siempre dará de qué hablar. Esta vez, el cantante es blanco de críticas por evidenciar sus problemas con la geografía.

El popular intérprete de “Felices los 4” utilizó su cuenta de Twitter para promocionar un evento en Amsterdam y aseguró que se trata de una ciudad de Bélgica.

“¡Hola fans de Bélgica! Estaré actuando en el AFAS LIVE (Amsterdam) el 28 de septiembre. ¡Me encantaría que me acompañen!”, escribió el músico en su cuenta oficial de Twitter.

Varios usuarios de la red social hicieron hincapié en el error del cantante y criticaron su limitado conocimiento de cultura general. Pues Amsterdam es la capital de Holanda y no de Bélgica, hecho que varios tuiteros usaron para burlarse de Maluma.

Hello Belgian fans. I'm playing at AFAS LIVE (Amsterdam) on September 28. I would love it if you could join me!… https://t.co/7JApDRoM3W

MALUMA