Protagonista de El Chapo: "No es una serie aspiracional ni cuenta la historia de un héroe"

Marco de la O, quien interpretará a uno de los capos más peligrosos de todos los tiempos ‘Joaquín Guzmán Loera’, aseguró en entrevista para CNN que ‘El Chapo’ es una “serie periodística” y que, en lo absoluto, se trata de la historia de un “héroe o villano”.

“No es una serie aspiracional, que la gente la vea y diga ‘quiero ser como él’. No queremos eso. No es la historia de un héroe ni un villano (…) Hay muy pocas mujeres en esta serie y son muy normales. No se está utilizando a la mujer como un objeto sexual”, dijo el actor Marco de la O en entrevista

“A ‘El Chapo’ hay que tratarlo con seriedad porque es un personaje que está vivo y no podemos estar contando cosas de más. Hay que tener mucho cuidado. Se está filmando con mucha responsabilidad. Por eso la gente tiene que verla”, añadió el actor colombiano.

Por su parte, el actor Alejandro Aguilar indicó que la serie resulta necesaria para mostrarle al mundo una realidad que se vivió en Colombia desde los años 80.

“El Chapo es una historia que puede generar angustia y malestar, pero el recordar también sana (…) Siento que la serie tiene una responsabilidad distinta. Son 5 años de documentaciones, es una serie periodística, basada en hechos periodísticos. Tampoco estamos volviendo al Chapo un héroe”, manifestó Alejandro Aguilar.

También puedes ver…

El impresionante antes y después de Kim Kardashian y sus hermanas