El príncipe del rap: así despreció la tía Vivian el reencuentro de los actores

El pasado 28 de marzo, los seguidores de El príncipe del rap celebraron el reencuentro de los actores de la querida serie, casi 27 años después de su estreno.

El que se encargó de difundir esta feliz noticia fue Alfonso Ribeiro, publicando una foto en su cuenta de Instagram. Los actores se volvieron a juntar para homenajear a James Avery, el entrañable Tío Phill, que falleció tres años atrás.

Sin embargo, quien expresó su gran molestia fue nada menos que la original tía Vivian. La actriz Janet Hubert envió un duró mensaje a través de Facebook, donde incluso despreció al elenco.

“Ya me enteré que Alfonso Ribero, siempre obsesionado con lo que sale en la prensa, ha publicado una foto de eso que llaman reunión. Todos me hablan de eso”, escribió la actriz en su cuenta de Facebook.

“Ese chico siempre fue un adulador de Will (Smith). Nunca habrá una verdadera reunión de ‘El príncipe del rap’. Por mi parte, no tengo ningún interés en volver a ver a esa gente en ese tipo de nivel”, acotó.

Cabe señalar que a este reencuentro acudió Daphne Maxwell Reid, la actriz que reemplazó a Janet Hubert como la tía Vivian. Se especuló por mucho tiempo que su separación del elenco fue porque nunca se llevó bien xcon Will Smith.

“No me ofende (no haber sido invitada a la reunión), esa foto fue hecha en un evento de caridad de Karen (Karyn Parsons, quien encarnó a Hilary). Lo que sí me provoca es mejorar mi versión de mi libro de memorias ‘Perfection Is Not a Sitcom Mom’ (La perfección no es lo que te muestra una mamá de la TV) y contar todo lo que pasaba en los detrás de cámaras antes de partir de esta tierra”, concluyó.