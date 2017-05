Premios Juventud: lista de nominados de la fiesta musical

Los músicos colombianos J Balvin y Maluma son, con siete candidaturas cada uno, los máximos favoritos a triunfar en la gala de los Premios Juventud, que se entregarán el próximo 6 de julio, anunció la cadena Univision, que organiza estos galardones populares.

Gracias a su colaboración con el dúo puertorriqueño Zion y Lennox en “Otra vez”, J Balvin aparece en las categorías de Mejor Combinación Perfecta y Canción para Chillin’, división en la que también aparece su tema “Sigo extrañándote”, que figura además entre los finalistas a Mejor Video.

El cantante colombiano se encuentra además en las categorías Mejor Canción para Bailar, por “Hey ma”, junto a Pitbull y Camila Cabello, Mejor Fashionista y Mejor Instragram.

