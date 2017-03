Playboy: conoce a Ivonne Montero, la actriz mexicana que deslumbró con sus encantos

Ivonne Montero dejó sorprendidos a sus seguidores al “destaparse” para la revista Playboy. En una candente sesión de fotos, la actriz mexicana encantó a todos fans con sus inigualables atributos.

“Muy singular. Le había dicho a mi representante que sólo estuvieran las personas estrictamente necesarias. Pero no, imposible. ¡Había un mundo de gente! Extranjeros, la mayoría. Por allá en la lejanía apareció un viejito con una cámara equipada con un súper lente. Fue chistoso (risas)“, dijo en entrevista con la publicación.

Esta producción que se realizó en Cancún, fue de mucho agrado para sus fanáticos quienes esperaron con muchas ansias que las imágenes salieran al mercado. No cabe duda que la guapa cantante, se ha robado los suspiros y deseos de sus fans.

“He hecho desnudo en cine, en teatro y en televisión, que se hace más sugerido, con pezoneras y babydoll. No cambia mucho. Obviamente cuando hay un personaje de por medio, estoy mucho más metida en la trama, aunque al final no tengo ninguna barrera”, dijo.

Ivonne Montero siempre ha sido muy versátil en cuanto a su carrera y aseguró que siempre estará presta a seguir diversos retos para continuar avanzando en su carrera profesional.

“En Blanca Cheves existe la idea errónea de que es una obra vulgar, empezando por el título, pero no es así. Cuando me la ofrecieron pensé en decir que no, porque sería ofensivo para la mujer. Pero cuando la leí, resultó ser un cuento con picardía mexicana que no rebasaba la línea hacia lo grotesco. De hecho es familiar”, puntualizó.