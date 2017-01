¡Pharrell Williams se convirtió en padre de trillizos!

Pharrell Williams es el hombre más feliz por triple partida. El conocido artista se acaba de convertir en padre de tres hermosos bebés.

El artista y su mujer Helen Lasichanh se convirtieron en padres de trillizos y, junto a su hijo mayor Rocket (8), forman una familia numerosa, “sana y feliz“, según comentó el representante del artista.

El mismo portavoz ha sido el encargado de dar a conocer la noticia en conversación con la revista Vanity Fair. A pesar que se ha negado a ofrecer más detalles sobre los tres recién nacidos, muchos de sus fans no dejan de felicitarlo por esta gran bendición.

Hace unas semanas, Pharrell Williams, envió un contundente mensaje en sus redes sociales sobre la preservación de los ecosistemas marinos, haciendo un llamado a la conciencia de sus fanáticos.

“De todos los elementos de la naturaleza, con el que más me identifico es sin duda con el agua. Me crié en los alrededores de Virginia Beach, vivo en Miami y me encantan los barcos y todo lo que tenga que ver con la vida marina. Estar en medio del océano es la mejor sensación del mundo y me hace sentir como si viviera allí. Muchas de las ideas que recibo en mi cabeza ocurren cuando me estoy duchando y el mar siempre ha inspirado mi trabajo. Por eso tenemos que disfrutar del mar y también protegerlo“, escribió el artista.

te puede interesar