Penélope Cruz tomó esta candente foto a Ricky Martin y encendió las redes sociales

Penélope Cruz puso en duros aprietos a Ricky Martin al compartir una fotografía que ha remecido Instagram. La actriz española sí que sabe cómo sacar provecho a la situación.

Resulta que ambos se encontraban en las filmaciones de la miniserie estadounidense ‘American Crime Story’, sobre la vida de Gianni Versace, cuando de pronto tomó esta imagen que se ha convertido en la favorita de muchos.

No cabe duda que Ricky Martin no deja de robarse los suspiros de sus fans y sobre todo, ahora que es parte de esta importante producción. Los elogios no se hicieron esperar por parte de sus fieles fanáticos que lo consintieron con puros mimos hacia el boricua.

Ricky dejó en claro que estaba en esa posición porque la maquillista le estaba tapando los tatuajes para su próxima escena. Hay que recordar que el cantante interpreta a Antonio D’Amico, amante de Versace en la esperada película.