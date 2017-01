Paulina Rubio causa furor en Instagram al mostrar su figura con este sexy bikini

A pesar que ya ha pasado bastante tiempo tras dar a luz a su segundo bebé, Paulina Rubio dejó verse en un sexy bikini que ha encantado a sus seguidores.

La guapa cantante, publicó en su cuenta de Instagram un video muy divertido de ella donde se le ve bailando frente al mar. Siendo así la primera vez que deja ver su figura luego de que Eros, el hijo que tuvo con su novio Gerardo Bazúa, naciera hace 10 meses.

“Por fin juntos después de demasiado tiempo… y no debería haber sido así… #family #nevergiveup #missed #primos #basta”, escribió luego que su primer hijo tuvo que estar al lado de su papá.

Hace unas semanas, Paulina Rubio contó que le gustaría ser madre de una niña y que para eso se está preparando. Con estas declaraciones, la artista rompe con los rumores de separación con su actual pareja.

Entre sus propósito de Año Nuevo, la artista mexicana ha incluido ampliar la familia que ya ha formado junto a sus pequeños Nico (6 años) y Eros (9 meses), aunque no especificó si lo planea hacerlo junto a su pareja o en solitario.

“Aún no he escrito mis propósitos para el 2017, ¿ustedes ya? Normalmente lo hago la semana anterior a Nochevieja. Saco el papel donde escribí los del año anterior, reviso cada uno, palomeo los que cumplí, sonrío, río, lloro, sonrío otra vez y después escribo los del Año Nuevo. Es increíble cómo el alma recuerda cada palabra y cada meta que escribes (incluso cuando la mente lo olvida), y te presiona a lograr la mayoría de ellos cada año. Sin darse cuenta. Con pasión y con un antojo de convertirse en un ser humano más sabio y más bondadoso. ¿Alguna vez han hecho algo así? Yo empecé hace 15 años y he protegido esos pedazos de papel como si fueran de oro”, escribió Paulina Rubio en sus redes sociales.