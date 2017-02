Paulina Rubio: así le respondieron cuando pidió un reencuentro con Timbiriche

Hace unos días, Paulina Rubio comentó que le gustaría que su exagrupación Timbiriche se reúna ya que este año el grupo cumple 35 años de creación. Como se recuerda, la mexicana inició su carrera artística en esta banda.

Ante este anhelo, Mariana Garza respondió las declaraciones de Paulina Rubio

y aseguró que sería una buena oportunidad para que todos se suban a un escenario a recordar esos viejos tiempos.

En entrevista durante el programa “Javier Poza en Fórmula”, la actriz comentó: “Si se logra pues yo lo disfrutaré muchísimo, en este momento no hay un plan real, cada quien estamos haciendo muchas cosas, pero siempre es una posibilidad y siempre y cuando el público, que finalmente es quien podría permitir que suceda o no, siempre y cuando el público esté dispuesto a responder si es que se da, es lógico que marca la pauta”.

Antes de concluir, Mariana sostuvo que a pesar de que muchos se encuentran metidos en otros proyectos, está segura que sí se podrán juntar.

“Todos tenemos una agenda bastante apretada y no hay una fecha concreta, creo que hay muchos grupos que están juntándose, este año Timbiriche cumple 35 años, no sé si tenga que ver con eso, pero todo lo que te puedo decir, si se da seria increíble, pero no hay un plan con fechas concretas”, indicó.

