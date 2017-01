Paulina Rubio acaba con las rumores de separación al revelar esta gran noticia

Paulina Rubio contó que le gustaría ser madre de una niña y que para eso se está preparando. Con estas declaraciones, la artista rompe con los rumores de separación con su actual pareja.

Entre sus propósito de Año Nuevo, la artista mexicana ha incluido ampliar la familia que ya ha formado junto a sus pequeños Nico (6 años) y Eros (9 meses), aunque no especificó si lo planea hacerlo junto a su pareja o en solitario.

“Aún no he escrito mis propósitos para el 2017, ¿ustedes ya? Normalmente lo hago la semana anterior a Nochevieja. Saco el papel donde escribí los del año anterior, reviso cada uno, palomeo los que cumplí, sonrío, río, lloro, sonrío otra vez y después escribo los del Año Nuevo. Es increíble cómo el alma recuerda cada palabra y cada meta que escribes (incluso cuando la mente lo olvida), y te presiona a lograr la mayoría de ellos cada año. Sin darse cuenta. Con pasión y con un antojo de convertirse en un ser humano más sabio y más bondadoso. ¿Alguna vez han hecho algo así? Yo empecé hace 15 años y he protegido esos pedazos de papel como si fueran de oro”, escribió Paulina Rubio en sus redes sociales.

Hace unas semanas, Paulina Rubio reveló durante una entrevista para la revista Vanidades que alista un tema musical junto a Selena Gomez. La artista mexicana señaló que esta nueva canción será en tono bailable.

“Mi nuevo disco es como un miembro más del equipo, o sea de la familia. Será un verdadero guerrero, tiene algo de todos los géneros, desde banda, hasta pop, colaboraciones de DJ Snake y Selena Gomez. Busqué mantener un elemento clave: que la música sea bailable”, señaló Paulina muy emocionada.