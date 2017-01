Paris Jackson: esto dijo tras acusaciones de pedofilia contra Michael Jackson

Paris Jackson no aguantó y envió un contundente mensaje, luego que saliera a la luz nuevas acusaciones de pedofilia en contra de su padre, Michael Jackson.

“Desgraciadamente, la negatividad siempre vende. Solo os pido que ignoréis toda la basura que se ha publicado y a los parásitos que están intentando lucrarse a base de difamar a mi padre. Las personas más puras y bondadosas son aquellas a las que otros acaban despedazando. Seguiremos demostrando que mi querido padre ha sido siempre inocente de todo lo que se dice de él”, escribió la hija del “rey de pop”.

Paris Jackson y su familia emitieron un comunicado negando tajantemente que Michael Jackson se dedicó a ser un “depredador sexual”, tal como se describe en la documentación policial publicada por el portal Radar Online.

“Hace siete años, el mundo perdió a un artista fabuloso y a un activista por los derechos humanos que ayudó a muchos niños necesitados en cualquier rincón del mundo. Los admiradores de Michael Jackson preferimos recordar únicamente los grandes regalos que nos hizo en vida en lugar de tener que ser testigos una vez más de cómo se intenta arrastrar su buen nombre por el fango. Todo lo incluido en esos informes es completamente falso y está claro que ha sido fabricado para que coincida con el aniversario de su fallecimiento”, señaló la joven dejando en alto la reputación del famoso artista.

Al culminar esta carta, Paris Jackson arremete contra los responsables de estos comentarios que buscan manchar el honor y prestigio de Michael Jackson.

“Todos aquellos que están intentando hacer dinero a través de titulares engañosos parecen ignorar que Michael fue absuelto en 2005 de los 14 delitos que se le atribuyeron, todos ellos falsos y fruto de una injusta caza de brujas. Michael sigue siento tan inocente durante su muerte como lo fue en vida, aunque desafortunadamente ahora no puede defenderse él mismo. Basta ya de tanta mentira”, sentencia.

"I know my race, I just look in the mirror. I know I'm Black."

-Michael Jackson, 2002 pic.twitter.com/blKPsoFHGP