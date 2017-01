Paris Jackson cuenta los espeluznantes secretos de Michael Jackson

Paris Jackson rompió su silencio y soltó algunas revelaciones sobre la muerte de su padre, Michael Jackson. En una entrevista concedida para la revista The Rolling Stone, la joven expresó que su padre fue asesinado.

“Absolutamente. Porque es obvio. Todo apunta a eso. Suena totalmente como una teoría de conspiración y suena como una tontería, pero todos los verdaderos fans y la familia lo saben. Estuvo planeado“, afirmó la joven.

“(Michael) daba pistas de que gente le quería hacer daño. En algún momento dijo, como, ‘un día me van a matar’”, agregó.

Paris Jackson señaló que tras la muerte de su padre, ella estuvo mucho tiempo deprimida. Incluso, tuvo que ser tratada medicamente.

Por otro lado, la hija de Michael Jackson, contó que a los 14 años sufrió de abuso sexual y que por temor calló por mucho tiempo.

“No fue una buena experiencia en absoluto y fue muy difícil para mí. En ese momento no se lo dije a nadie”, indicó.

A pesar que ya ha pasado mucho tiempo, Paris Jackson aseguró que aún le duele la muerte de su padre y que se siente afligida.

“Siempre dicen ‘el tiempo sana’. Pero realmente no lo hace. Sólo te acostumbras. Vivo con la mentalidad de ‘OK, perdí lo único que ha sido importante para mí. Así que en el futuro, cualquier cosa mala que me suceda no puede ser peor que lo que pasó antes. Así que puedo lidiar con ella‘”, finalizó.

