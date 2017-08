Paris Jackson y su beso con Caroline D'Amore en los MTV Video Music Awards

La hija del “Rey del pop”, Paris Jackson, sorprendió a más de uno al besar a la actriz Caroline D’Amore durante la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2017.

Así es, Paris Jackson no solo fue descalza a la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2017, sino que se animó en dar un beso a su gran amiga Caroline D’Amore y juntas se robaron las miradas de los presentes.

Además, Paris Jackson ofreció un discurso durante la gala, donde recalcó que la violencia no lleva a nada bueno. “Tenemos cero tolerancia por la violencia, por el odio y la discriminación. ¡Tenemos que resistir!”, sentenció.

@ParisJackson was straight up #goals at the #vmas pic.twitter.com/LaLrJyLNiC