Oscar 2017: los memes tras garrafal error al anunciar Mejor Película

“Moonlight” ganó el Oscar a la mejor película después de un inusitado final cuando el musical “La La Land” había sido pronunciado, inicialmente, como el vencedor de este galardón.

Los actores Warren Beatty y Faye Dunaway, que eran los encargados de dar a conocer el ganador del gran premio de la noche, proclamaron como triunfadora, por error, a “La La Land”.

Después de que todo el equipo de este musical subiera al escenario y comenzara a dar sus discursos de agradecimiento, se percataron de que en la tarjeta no decía “La La Land” sino “Moonlight”, el drama independiente dirigido por Barry Jenkins.

“Perdimos, por cierto”, dijo uno de los productores de “La La Land”, interrumpiendo su discurso de agradecimiento ante la estupefacción y la incredulidad del público del teatro Dolby de Los Ángeles.

Otro de los ejecutivos de “La La Land” señaló, a continuación, que había habido “un error” y que no se trataba “de un chiste”: “Es ‘Moonlight’. Ustedes ganaron el Óscar a la mejor película”.

En varias ocasiones, la televisión estadounidense mostró el contenido de la tarjeta para que se comprobara que estaba escrito “Moonlight”. Posteriormente, el equipo de “Moonlight” abordó el escenario para recoger su galardón.

Como era de esperarse, este garrafal error no pasó desapercibido en las redes sociales y cientos de cibernautas crearon ocurrentes memes y gifs, en los que incluso tuvieron como protagonista a Steve Harvey, quien cometiera el mismo error en el Miss Universo 2015.

Con información de EFe

America just had another Steve Harvey moment #OSCARS pic.twitter.com/8WhTEN7Vtc