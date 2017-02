Oscar 2017: estas famosas embellecieron la alfombra roja

La ceremonia central de los premios Oscar 2017 se realiza este domingo 26 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles y distintas celebridades llegaron en sus mejores galas para premiar a lo mejor del cine.

Así es, Emma Roberts, Scarlett Johansson, Nicole Kidman, Felicity Jones, Taraji P. Henson, Priyanka Chopra, Karlie Kloss, entre otras personalidades de la pantalla grande fueron el centro de atención de la prensa internacional por sus elegantes vestidos.

Lots of #Oscars red carpet action right now! pic.twitter.com/b9Emgp6xmJ