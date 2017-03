One Direction: Liam Payne compartió esta tierna foto de su bebé

Liam Pyne y Cheryl Cole no pueden contener la alegría tras el nacimiento de su primer hijo. El ex One Direction y la guapa cantante acaban de ser papás de un hermoso bebé.

A través de Instagram, el cantante compartió una tierna foto de su bebé. Esta imagen logró que muchos de sus seguidores no dejen de elogiarlo y felicitarlo por la llegada de su primogénito.

“Aunque aún no tiene nombre, ya está robando corazones. Estamos locamente enamorados y abrumadoramente felices con nuestro pequeño arribo”, dijo la cantante, de 33 años, en la leyenda acompañado por una fotografía de Payne sosteniendo al bebé.

Por su parte Liam Pyne no se quedó atrás y también quiso dejar plasmado un bonito recuerdo de este momento por la llegada del nuevo integrante a la familia.

“Es un momento que nunca olvidaré por el resto de mi vida y mi recuerdo favorito hasta ahora”. Este mensaje logró 990.000 “me gusta” en apenas dos horas después de ser publicado.