Noelia: no creerás cómo luce su infartante y sexy figura en Instagram

¡Qué tal cambió!La guapa cantante Noelia dejó en shock a sus seguidores en Instagram al compartir una serie de imágenes donde luce su infartante y escultural figura.

La intérprete del tema “Tú” dejó atrás los trajes tapados para darle la bienvenida a una vestimenta más sexy y provocativa. Entre los cuales se puede destacar: los apretados leggins, bikinis, blusas escotadas, entre otras.

“Que Calor… #Summerdays Les mando Muchos Besos #Singer #Lover #Showgirl #fashionenterpreneur #Noelicious #Noelicioustimes #EDMPrincess #Trendsetter #SummerLover #Noelia”, escribió la puertorriqueña en la atrevida imagen en la que mostró sus curvas de infarto a bordo de un yate.

Esta no es la primera vez que Noelia, la estrella del tema “Candela”, deja al descubierto sus sexys atributos. Hace unos días compartió un video donde luce un diminuto vestido. El detalle de este clip, fue que la ropa era tan corta que dejó ver parte de su derrier.

Muchos de sus seguidores no dudan en elogiarla y en felicitarla. Sin embargo, hay otros que no dejan de criticarla, ya que consideran que no debe mostrar tanto en las redes sociales. ¿Y tú qué opinas del gran cambio de la artista?

