Nicole Kidman reveló secreto del romance que vivió con Lenny Kravitz

Nicole Kidman dejó con la boca abierta a más de uno luego que hiciera una revelación sobre el romance que vivió con Lenny Kravitz. La actriz confesó que en el 2003 estuvo a un paso del matrimonio.

La actriz australiana habló de su pasado compromiso con el músico, en una rueda de prensa de Big Little Lies, serie en la que comparte elenco con Zoe Kravitz, hija del intérprete de Can’t Get You Off My Mind.

“Bueno, ya conocía a Zoe porque estuve comprometida con su padre. ¡Todo queda en familia! Amo a Lenny, es un gran chico”, comentó la artista a la prensa.

Cuando en el 2003 se confirmó la relación entre los artistas, la prensa empezó a especular sobre un posible enlace matrimonial. Sin embargo, la relación terminó fugazmente.

