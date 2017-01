Nicky Jam: estos son sus consejos para ser un buen amante

Nicky Jam reveló durante una entrevista para el portal People en español, cuáles son sus secretos para ser un buen amante. El artista se mostró muy pícaro a la hora de contar sus estrategias de seducción.

“Para ser un buen amante tienes que complacer y de eso se trata. Por ejemplo, para mí el placer es complacer, y hay muchos hombres que no piensan en complacer, sino en complacerse, y ahí está el problema”, explicó.

Asimismo, sostuvo que en su caso su actual pareja se siente muy cómoda y complacida al lado de Nicky Jam.

“A mi pareja le encanta todo lo que le hago, todo, todo, completo, hasta lo malo, ¡imagínate!”, sostuvo muy coqueto.

Como tercer consejo, señaló que cuando una pareja ya llega a casarse, es bueno aceptarse tal y cómo es, pues ese es el secreto de la seducción.

“Cuando hay una boda o uno se casa, por ejemplo, te dicen que tú tienes que amar hasta lo malo de un hombre, literalmente”, señaló Nicky Jam.

Continuando con sus consejos, explicó que en la actualidad hay parejas que se casan muy rápido y que al final eso no lleva a nada malo.

“Aún no pienso en casarme. Todo a su tiempo, hay que conocernos…vamos a ver qué pasa”, contó.

Nicky Jam destacó el compartir roles con el actor Vin Diesel durante la cinta en la película XxX: Return of Xander Cage, ya que eso le ha permitido conocerse y seguir creciendo profesionalmente.

“Es mi pana, tenemos una bonita amistad, incluso a veces lo llamo en FaceTime. Está en una entrevista y coge el FaceTime y me pone a hablar con la persona que lo está entrevistando. Estuvimos pasando despedida de año en de Casa Campo [en República Dominicana]. Los hijos de él me quieren mucho, me dicen tío, ¡imagínate! en un año toda la amistad que hemos hecho”, finalizó.