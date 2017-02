Nicky Jam: por culpa de "El Amante" se quedará sin luna de miel

Nicky Jam y su bella pareja Angélica Cruz acaban de contraer matrimonio. Sin embargo, a una semana esta importante unión, el artista contó que se quedará sin luna de miel por culpa de “El Amante”.

Este nuevo tema promete convertirse en un hit de la industria musical. Ante esto, señaló que su trabajo como músico es prioridad.

“Esa es la vida del músico: tienes que estar en la carretera. Ella ya lo sabía antes de casarse, pero tenemos la luna de miel planeada ya para algún momento de febrero. No puedo decirte dónde porque si no aparecerían allí [los paparazzi] con cámaras”,explicó el intérprete de “El Perdón” en su entrevista para AOL Build.

En esta misma entrevista, Nicky Jam dejó en claro por qué eligió a Angélica Cruz como su esposa y por qué decidió compartir su felicidad con todos sus seguidores.

“Yo me casé porque ella era la única que me hacía sentir que teníamos algo… real. La industria de la música ya es bastante locura… así que me dije: ‘Amo a esta mujer y quiero casarme con ella delante del mundo entero‘”, afirmó muy contento.

