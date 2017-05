Nicki Minaj y las veces que incendió Instagram con sus osadas fotos

Nicki Minaj ha demostrado más de una vez que es una chica con personalidad y que muy poco le importa el qué dirán. La rapera no teme en publicar sus atrevidas y sensuales fotos en Instagram, red social que explota con cada una de sus publicaciones.

A Nicki Minaj le encanta usar transparencias y ropa muy ceñida, sin duda los atuendos que resaltan sus medidas de infarto, esa con los que trae locos a sus miles de fanáticos de Instagram, Twitter y Facebook.

En nuestra galería te presentamos una serie de fotos con las que Nicki Minaj ha dejado sin aliento a sus fanáticos. En estás demuestra por qué siempre está dando de qué hablar entre sus seguidores.

Recordemos que Nicki Minaj es considerada como una de las celebridades más atrevidas de los últimos años debido a que siempre derrocha sensualidad en cada una de sus apariciones públicas. Ya sea en sus conciertos, alfombras rojas, premiaciones o en la calle, la rapera gusta de exhibir toda su anatomía. ¿Te animarías a seguirla en Instagram?

Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el 9 de May de 2017 a la(s) 9:50 PDT

Biografía de Nicki Minaj

Onika Tanya Maraj más conocida a nivel mundial como Nicki Minaj, es una rapera, cantante, compositora y modelo trinitense. Nació en el distrito de Saint James, en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago; sin embargo, se crió en el sur del barrio de Jamaica, en Queens (Nueva York).

Nicki Minaj empezó a ganar atención pública luego de lanzar tres mixtapes entre 2007 y 2009, año en el cual la rapera firmó contrato con el sello Young Money Entertainment bajo la distribución de Universal Motown y poco después empezó a aparecer en sencillos de artistas como Mariah Carey, David Guetta, Will.i.am, Usher, entre otros.

“Pink Friday”, el primer álbum de estudio de Nicki Minaj, fue lanzado en el año 2010. En Estados Unidos debutó en el número 2 del Billboard 200 y se convirtió en la segunda artista femenina de hip hop de mayores ventas en su primera semana, detrás del álbum de Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill en 1998. Para 2016 el álbum ya había vendido 5 millones de copias en todo el mundo convirtiéndose en el segundo álbum de rap femenino más vendido mundialmente.

Nicki Minaj es la primera mujer en ser incluida en la lista anual MTV’s Annual Hottest MC List, siendo considerada por el periódico The New York Times como “la rapera con más influencia de todos los tiempos”. En 2016, la celebridad se incluyó en la lista anual de Time 100 de las personas más influyentes del mundo. Ha colaborado con Adidas, MAC Cosmetics y Pepsi. Asimismo, ha ganado once BET Awards, seis American Music Awards,17 y tres MTV Video Music Awards, y ha sido nominada como estrella en ascenso (Billboard) en 2011 y a un total de diez premios Grammy.

