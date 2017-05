Nicki Minaj y Jennifer Lopez usaron similar vestido ¿A quién le quedó mejor?

En la gala de Billboard Music Awards 2017, fueron muchos los artistas los que sorprendieron con sus atuendos en la alfombra roja.

Pero sin duda la que se robó todas las miradas con su llegada fue la exuberante cantante Nicki Minaj, quien dio de qué hablar luego que apareciera con un atuendo igual al que Jennifer Lopez usó MTV Video Music Awards 2014.

El vestido que llevaba la rapera era ceñido, tenía un pronunciado escote y con el cual dejó poco a la imaginación de los millones de televidentes.

En las redes sociales, los seguidores de ambas figuras de la música debatieron a quién de las dos le queda mejor la prenda. El vestido de Nicki Minaj dicen que llevó el sello de Charbel Zoé, el mismo diseñador que se encargó de confeccionar el traje con el que JLo acaparó miradas hace tres años.

Biografía de Nicki Minaj

Onika Tanya Maraj más conocida a nivel mundial como Nicki Minaj, es una rapera, cantante, compositora y modelo trinitense. Nació en el distrito de Saint James, en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago; sin embargo, se crió en el sur del barrio de Jamaica, en Queens (Nueva York).

Nicki Minaj empezó a ganar atención pública luego de lanzar tres mixtapes entre 2007 y 2009, año en el cual la rapera firmó contrato con el sello Young Money Entertainment bajo la distribución de Universal Motown y poco después empezó a aparecer en sencillos de artistas como Mariah Carey, David Guetta, Will.i.am, Usher, entre otros.

“Pink Friday”, el primer álbum de estudio de Nicki Minaj, fue lanzado en el año 2010. En Estados Unidos debutó en el número 2 del Billboard 200 y se convirtió en la segunda artista femenina de hip hop de mayores ventas en su primera semana, detrás del álbum de Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill en 1998. Para 2016 el álbum ya había vendido 5 millones de copias en todo el mundo convirtiéndose en el segundo álbum de rap femenino más vendido mundialmente.

Nicki Minaj es la primera mujer en ser incluida en la lista anual MTV’s Annual Hottest MC List, siendo considerada por el periódico The New York Times como “la rapera con más influencia de todos los tiempos”. En 2016, la celebridad se incluyó en la lista anual de Time 100 de las personas más influyentes del mundo. Ha colaborado con Adidas, MAC Cosmetics y Pepsi. Asimismo, ha ganado once BET Awards, seis American Music Awards,17 y tres MTV Video Music Awards, y ha sido nominada como estrella en ascenso (Billboard) en 2011 y a un total de diez premios Grammy.