Netflix: Soraya reaparece en divertido spot de "Orange is the new black"

Faltan pocas semanas para el estreno de la quinta temporada de Orange is the new black, una de las series más exitosas de Netflix y con motivo de promocionar el regreso de esta ficción, la actriz mexicana Italí Cantoral volvió a interpretar a su personaje Soraya Montenegro.

“Déjame que te demuestre mi poder satánico”, “marginal” y “escuincla babosa”, son algunas de las frases que se pueden escuchar en el spot promocional de “Orange is the new black”. Sin duda alguna, Soraya Montenegro es toda una celebridad no solo en América Latina sino en el mundo entero.

¿Qué hizo Soraya Montenegro en el spot de “Orange is the new black”? Tuvo una conversación con Marisol Gonzáles (Jackie Cruz), una de las internas del penal. En todo momento, Soraya la amenazaba; sin embargo, Marisol no sentía temor alguna, de lo contrario, ella estaba feliz por verla.

“Ya no tienes que #CryInSpanish (llorar en español). La nueva temporada de ‘Orange is the New Black’ está por salir”, dice una voz en off en los últimos segundos del video, el cual ya tiene más de 2 millones de reproducciones en Facebook.