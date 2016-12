Navidad: Jennifer Lawrence visitó el hospital pediátrico de Kentucky

La Navidad es compartir y al parecer Jennifer Lawrence se lo toma muy en serio, pues la famosa actriz de Hollywood visitó el hospital pediátrico de Kentucky para alegrar a los niños que se encuentran internos en fiestas navideñas.

La noticia de la visita de la protagonista de ‘Juegos del Hambre’ fue dada a conocer por el propio centro médico, el cual desde el 2013 ha recibido la visita de la pareja sentimental del cineasta Darren Aronofsky.

A través de unas fotografías compartidas en Twitter, se puede apreciar lo bien que la pasó Jennifer Lawrence con los niños enfermos, así como con su familiares y los empleados del hospital.

Jennifer Lawrence at the Norton Children's Hospital in Louisville today pic.twitter.com/Rx3eGJfskl