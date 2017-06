Natalie Portman: paparazzis captan su lado más tierno junto a su bebé

Natalie Portman dio a luz a la pequeña Amelia en el mes de febrero, desde aquel momento la actriz ha tratado de no exponer su lado maternal. Sin embargo, esta semana los paparazzis lograron captarla en su etapa más tierna.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se puede ver a la actriz paseando con su bebe de 3 meses y medio por el parque en la ciudad de Los Ángeles. Para esta ocasión, Natalie Portman luce una imagen bastante relajada, con unos jeans y camiseta negra. Además, llevaba el cabello recogido y traía puestas unas gafas oscuras.

Natalie Portman está casada con Benjamin Millepied, un coreógrafo francés de 39 años, con quien tiene dos hijos: el pequeño Aleph y Amelia.

