Natalia Jiménez: esta es su nueva vida tras la llegada de su bebé

Natalia Jiménez se mostró muy contenta al presentar a su pequeña hija. La artista española forma parte de la portada de la Revista Hola de Estados Unidos.

En una entrevista exclusiva, la cantante madrileña confiesa que está pasando el mejor momento de su vida; a solo seis meses de haberse convertido en mamá.

“¡Es que nunca pensé́ que iba ser mamá!”, confesó la ex integrante de La Quinta Estación entre risas.

“Quizás porque en mi familia muchas personas no han tenido hijos, como mis tíos, mi hermano mayor, pero el año pasado me dije ‘Ya vas a cumplir 35, si quieres tener hijos, tiene que ser ¡ya!”, explicó la cantante muy emocionada.

Como buena mamá, Natalia Jiménez contó que tiene todo lo necesario para cubrir las necesidades de su bebé, incluso señaló que es muy cuidadosa con cada accesorio que le compra su pequeña.

“Tengo el asiento de bebé para el auto y la llevo a todas partes. No tengo niñera, me lo estoy ‘echando’ yo sola. Es que no sé si va a ser el único hijo y no me quiero perder esa experiencia por ir a hacerme las uñas y esas tonterías. Incluso me la pienso llevar cuando salga de gira, al menos hasta que vaya al colegio”, expresó muy contenta por esta nueva etapa que atraviesa.

