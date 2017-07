Mujer que le robó beso a Carlos Vives envió este mensaje a la esposa del artista

Luego del beso que una mujer le robó a Carlos Vives durante su último concierto, el programa mexicano ‘Despierta América’, logró entrevistarla y que contara detalles de esta inesperada reacción.

Aracely ‘Chely’ Torres, es una periodista de la Ciudad de México, quien asegura que esta “hazaña” está a punto de costarle su matrimonio.

“La seguridad se descuidó, me superó la emoción y no me pude contener. Yo hice algo que para mucha gente, y sobre todo en nuestra cultura latina, puede verse como prohibido. Estamos en Estados Unidos y esto puede verse normal, sobre todo para mucha gente que tiene mente abierta. Cuando eres fans de un artista te dejas llevar por los impulsos”, explicó muy nerviosa.

Cuando los presentadores del espacio de TV, le preguntaron si tenía algún mensaje para Carlos Vives , ella aprovechó para dirigirse a la esposa del cantante, Claudia Helena Vasquez.

“Mil disculpas a su esposa, me dejé llevar por los impulsos, y a él que soy su fan, que amo su música, lo amo a él como artista y le deseo que todos los éxitos sigan en su carrera”.