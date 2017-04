Mónica Spear: así la recuerda su familia tras ser asesinada en carretera de Venezuela

Mónica Spear fue asesinada un 6 de enero del 2014 en una carretera de Venezuela. Luego de tres años, la familia de la actriz fue entrevistada por People en Español. Este medio tuvo la oportunidad de compartir con los padres y hermanos de la fallecida joven, además de ser parte de gratos momentos con la pequeña Maya, hija de la exreina de belleza.

Maya Berry Spear, quien sobrevivió al asalto de enero del 2014 donde murieron sus padres, es hoy una brillante estudiante de 8 años que a su corta edad ha demostrado una gran fortaleza y vena artística.

“La agenda de Maya está ocupada con sus amigos, sus familiares, fiestas, va a los parques temáticos y su colegio. Muchas veces se queda en casa y se dedica a hacer su arte, le encanta la pintura, la arcilla”, contó su abuelo Rafael Spear, quien con su esposa Inge Mootz Spear están dedicando su vida a la pequeña.

“A Maya le gusta mucho ver fotos de su mamá y su papá. Cuando ve las que están ellos tres juntos se sonríe, tal vez recordando los momentos felices que vivió con ellos. Siempre que habla de ellos, habla con mucho amor. Cuanto ella los quería y cuanto sus padres la querían a ella”, contó.

“Realmente no me he puesto a analizar qué pasó, cómo pasó, por qué en Venezuela lamentablemente son cosas que pasan en el día a día. No somos la única familia que ha estado envuelta en una tragedia como esta”, continuó Don Rafael.

La entrevista completa puedes leerla en People en Español.