La Momia: Tom Cruise visita México y causa revuelo entre sus fans

Tom Cruise presentó en la Ciudad de México su nueva película, La momia, una vuelta de tuerca al mítico personaje de terror que promete mantener la esencia de los clásicos con altas dosis de entretenimiento.

El auditorio del Museo Soumaya fue el escenario escogido para que Cruise mantuviera un breve encuentro con sus seguidores antes de la “première” del largometraje, en el que se desveló un cartel de la cinta elaborado por artista mexicano Ricardo García “Kraken”.

Para ello estuvo acompañado por el director de la cinta, Alexander Kurtzman, y las actrices Annabelle Wallis y Sofia Boutella.

Tom Cruise fue el último en salir al escenario, y ya desde antes de hacerlo se ganó la complicidad de los asistentes cuando interrumpió, tras bambalinas, a su compañera Wallis con sonidos de ronquidos. “Perdona, no sabía que el micrófono estaba encendido”, bromeó el actor cuando hizo su aplaudida aparición.

El director de la película aseguró que “La momia”, que llegará a los cines el próximo 9 de junio, está repleta de “aventura, sustos, humor y emoción; todo lo que amamos de las películas clásicas de monstruos” pero con un toque diferente. (Con información de EFE)

While in Australia I met the talented Jino Van Bruinessen, who made this sarcophagus completely out of sand. Incredible! #TheMummy pic.twitter.com/AspagdJNpD