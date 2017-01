Miss Universo: revive en fotos la coronación de la francesa Iris Mittenaere

La francesa Iris Mittenaere fue coronada la noche del domingo como la flamante Miss Universo 2016, en la gala celebrada en Manila, sucediendo en el título a la filipina Pia Wurtzbach.

La primera finalista fue la representante de Haití, Raquel Pélissier, y el tercer puesto fue para la colombiana Andrea Tovar.

Iris Mittenaere, con 24 años de edad y 173 centímetros de altura, estudiante de medicina dental y modelo de Lille, se ha convertido en la segunda francesa en ganar el título, más de seis décadas después de que su compatriota Christiane Martel lo lograra en 1953.

“No me lo creo, ha sido una gran sorpresa”, declaró Iris Mittenaere en la rueda de prensa posterior al evento, donde aseguró que ni siquiera esperaba pasar a la ronda final.

La francesa dijo que se siente “muy orgullosa de llevar esta corona a Europa”, ya que el viejo continente no había tenido una Miss Universo desde la noruega Mona Grudt en 1990.

Beauty, grace, confidence, intelligence. Those are the qualities embodied by your 65th #MissUniverse, Iris Mittenaere. pic.twitter.com/ps9CWxfuM7 — Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 de enero de 2017

¿Quién es Iris Mittenaere?

Iris Mittenaere nació en Lille, Norte-Paso de Calais el 25 de enero de 1993. Es una modelo y reina de belleza francesa ganadora de los títulos Miss Francia 2016 y Miss Universo 2016.

Es hija de Yves Mittenaere, un profesor de historia y geografía, y Laurence Druart, una maestra de escuela y guía del Museo Flanders, Mittenaere tiene un hermano, una hermana y una media hermana. Estudió en la escuela de Steenvoorde y en la Universidad de Lille, donde reside con su madre desde la infancia.

En 2011 obtuvo una licenciatura en ciencias con honores en escuela secundaria de Flandes Hazebrouck. Posteriormente, se trasladó a Lille, su ciudad natal, para continuar estudios superiores, e ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Henry Warembourg en Lille por un año para estudios comunes de salud, para luego ingresar al programa de cirugía dental.

Iris Mittenaere participó en la 86.ª edición del certamen Miss Francia representando su natal Norte-Paso de Calais. El concurso se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2015; donde compitió con otras 23 candidatas representantes de diversas regiones y dependencias francesas y al final de la velada se adjudicó como ganadora, siendo coronada de manos de su antecesora, Camille Cerf.

Como parte de sus responsabilidades como Miss Francia, Iris representa a tal país en la 65.ª edición de Miss Universo que se llevó a cabo el 30 de enero de 2017 en Manila (Filipinas). Al final del evento, fue coronada Miss Universo de manos de Pia Wurtzbach, siendo la segunda francesa en lograr la hazaña.