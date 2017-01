Miss Universo: Pia Wurtzbach se robó las miradas con escote en la alfombra roja

Este domingo se llevará a cabo el Miss Universo y como ya es una costumbre, las candidatas, celebridades, anfitriones y otros invitados desfilaron en la alfombra roja. La actual reina Pia Alonzo Wurtzbach también estuvo presente y se robó las miradas con su elegancia y belleza.

Pia Wurtzbach lució un ceñido vestido color rojo que además presentaba un llamativo escote. Ella posó sola para las cámaras y luego lo hizo acompañada de Nia Sanchez, Miss USA 2014, y Olivia Jordan, Miss USA 2015.

Otro que llamó la atención en la alfombra roja fue el presentador Steve Harvey. Como se recuerda, el comediante cometió un grosero error durante la lectura de las ganadoras del Miss Universo 2015. Steve nombró erróneamente a Miss Colombia (Adiadna Gutiérrez) como la ganadora, pero poco después anunció que se había equivocado y que en realidad era Miss Filipinas quien había ganado el certamen.

Pero sin duda, los ojos también estuvieron puestos sobre las 86 candidatas, entre ellas, la peruana Valeria Piazza. La guapa modelo ha demostrado que tiene las condiciones y ya es una de las favoritas para llevarse la corona.

