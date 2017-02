La Miss Universo Iris Mittenaere aclara rumores sobre su sexualidad

Luego que las redes sociales explotaron por las fotografías difundidas de Iris Mittenaere y la modelo Camile Cerf, la actual Miss Universo aclaró rumores de su sexualidad.

Así es, la bella francesa aprovechó una entrevista con el programa “Un nuevo día” de Telemundo para responder a las personas que piensan que es lesbiana y aclaró que está felizmente enamorada de su pareja y que es heterosexual.

“Ella (Camille Cerf) es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero. No debería importar si amo a un hombre o a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres”, aseguró.

¿Cuál es la foto polémica de Iris Mittenaere y Camile Cerf? Se trata de una fotografía en Instagram en que se ve a la actual Miss Universo y a la modelo Camille Cerf, donde las dos salen abrazándose y ambas miran al horizonte desde una embarcación.

Rápidamente, la fotografía de la Miss Universo se convirtió en viral y varios usuarios comenzaron a crear rumores sobre la verdadera opción sexual de las modelos.

