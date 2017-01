Miss Universo: eliminación de Miss Venezuela genera polémica en redes sociales

Mariam Habach, Miss Venezuela fue una de las favoritas para ganar el Miss Universo 2016, obtuvo las bandas de como Miss Elegancia y Mejor Cuerpo, pese a ello no logró figurar entre las 13 mejores del certamen de belleza.

La eliminación de Miss Venezuela provocó la indignación de sus compatriotas quienes usaron sur redes sociales para manifestar su fastidio.

“Igual te amamos. ¡Súper orgullosos de ti reina! Gracias por tan excelente participación”, “MissUniverse sin #MissVenezuela no es #MissUniverse. Mariam todos estamos orgullosos de ti”, “Qué #MissVENEZUELA no entró al top13…No entendí”, “Definitivamente el jurado en el 2017 no tiene buen gusto”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en Twitter.

Las 13 semifinalistas lo conformaron las candidatas de Kenia, Indonesia, México, Estados Unidos, Perú, Panamá, Colombia, Filipinas, Brasil, Canadá, Francia, Haití y Tailandia.