Miss Universo: así fue elegida la peruana Valeria Piazza entre las 13 finalistas

¡Vamos Perú! Valeria Piazza dio su primer gran paso al ser incluida entre las 13 finalistas del Miss Universo, que se lleva a cabo en Manilas, Filipinas.

Las guapa modelo peruana se mostró sorprendida con su nombramiento y dijo estar muy agradecida por pelear con la corona junto a las representantes de Kenya, Indonesia, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Filipinas, Cánada, Brasil, Venezuela Francia, Haiti y Tailandia.

“Estuve en un accidente, fue muy doloroso. Muchos doctores me dijeron que no podía venir al Miss Universo. Pero esta fue mi motivación más grande. No puedo estar más agradecida”, dijo Valeria Piazza cuando el anfitrión Steve Harvey le recordó el accidente de tránsito que tuvo hace algunos meses.

“We are showing the world what real beauty is: strong women speaking about what they’ve been through,”– #MissUniverse Peru. Hello, Top 13! pic.twitter.com/qRdpTIX0SV