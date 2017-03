Mira cómo lucen los actores de cine de terror en la vida real

¿Te has imaginado cómo lucen realmente aquellos personajes que tanto temor te causaron en las películas de terror? Aquí te mostramos una galería de los actores que encarnaron estos papeles maquivelicos.

1. Valak – Bonnie Aarons (El Conjuro 2)

2. Pennywise – Tim Curry (It)

3. El hombre pálido – Doug Jones (El Laberinto del Fauno)

4. Samara – Daveigh Chase (El Aro)

5. Freddy Krueger – Robert Englund (Pesadilla en Elm Street)

6. Alien – Bolaji Badejo (Alien)

7. Kayako – Takako Fuji (La Maldición, 2004)

8. Toshio – Yuya Ozeki (Ju-On)

9. Regan Macneil – Linda Blair (El Exorcista)

10. Bride In Black – Tom Fitzpatrick (Insidious: Capítulo 2)

11. The Creeper – Jonathan Breck (Jeepers Creepers)

12. Michael Myers – Nick Castle (Halloween)

13. Captain Spaulding – Sid Haig (The Devil’s Rejects)

14. Pumpkinhead – Tom Woodruff Jr. (Pumpkinhead)

15. Ghostface – Dane Farwell (Scream, 1996)

16. Leatherface – Gunnar Hansen (La Masacre de Texas)

17. Jason Voorhees – Ari Lehman (Viernes 13)

18. El Minero – Chris Carnel (Sangriento San Valentín)