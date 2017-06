Miley Cyrus: mira cómo demuestra su apoyo a la comunidad gay

Miley Cyrus no tuvo mejor idea que expresar su apoyo al mes del orgullo gay a través de unas imágenes en su cuenta de Twitter. La estrella internacional de la música pop y filántropa es la nueva embajadora de la campaña “Sí a todos”, que busca brindar apoyo a las comunidades de jóvenes LGBTQ que se encuentran en la búsqueda de igualdad.

A través de su fundación “The Happy Hippie Foundation”, Miley Cyrus brinda apoyo a jóvenes para hacer frente a las injusticias que les toca hoy enfrentar como parte de la comunidad LGBTQ.

Yassss! I'm teaming up w @Converse ! I ❤️ the #Pride collection supporting the LGBTQ community! @happyhippiefdn #YesToAll ! pic.twitter.com/znWbvHBXed