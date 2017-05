Miley Cyrus envía conmovedor mensaje a Ariana Grande tras atentado en Manchester

Miley Cyrus demostró a través de Instagram que tiene un enorme corazón. Resulta que la cantante envió un emotivo mensaje a Ariana Grande luego del atentado que se produjo al finalizar su concierto en el Manchester Arena.

“Podría darle a mi amiga Ariana Grande un gran abrazo en este momento. Te amo. Lamento que hayas sido parte de un evento tan trágico. Mis más sinceras condolencias a todos los afectados por este horrible ataque. Todo lo que yo puedo hacer es enviar tanta esperanza y paz para tu camino”, escribió Miley Cyrus en Instagram. Además, acompañó estas palabras con una fotografía en la que aparece abrazando a Ariana Grande.

“No más guerra, no más vidas inocentes tomadas”, se puede leer en las últimas líneas del mensaje de Miley Cyrus, celebridad que se ha sumado a la lista de artistas como Demi Lovato, Katy Perry y Harry Styles, quienes también dedicaron algunas palabras a todas las víctimas del atentado en Manchester.

¡Con el corazón roto! La cantante estadounidense Ariana Grande confesó que no tenía palabras para expresar sus sentimientos, tras la explosión al término de su concierto en Manchester que ha causado 19 muertos y 59 heridos.

“Estoy rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”, afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter que recibió más de 83.000 adhesiones en apenas diez minutos.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.