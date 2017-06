Miley Cyrus confesó el verdadero motivo por el que dejó de consumir drogas

Miley Cyrus dejó sorprendido a más de uno luego que dijera que había dejado de fumar. “Es una locura, pero no he fumado en tres semanas”, dijo en una entrevista para Billboard.

En una entrevista con Jimmy Fallon para el show The Tonight Show, Cyrus explicó que la decisión de cambiar ese hábito se debe a que con frecuencia tenia pesadillas, donde soñaba que moría por fumar marihuana.

“Tenía la misma pesadilla una y otra vez, lo pasaba terriblemente mal. Por alguna razón, soñaba que moría durante un monólogo de ‘SNL’, que iba tan fumada que me moría. De hecho, lo busqué en Google y lo cierto es que algo así nunca ha pasado. Nadie ha muerto por fumar marihuana, pero nadie ha fumado tanto como yo, así que realmente no se sabe si es o no posible”, reveló la joven a su paso por el programa “The Tonight Show” de Jimmy Fallon.

“Para estar sentada aquí y hablar de lo que hago, quiero estar totalmente lúcida porque nunca he estado tan apasionada con un álbum antes. Este es el más importante que he hecho jamás. Así que pensé, si quiero estar sentada en este sofá y explicarle a la gente lo que pienso sobre mi nueva música, tengo que parecer tan inteligente como sé que puedo ser y explicar realmente lo que estoy haciendo. Cuando estoy fumada, solo quiero estar en casa y comer”, agregó la cantante estadounidense.