Miley Cyrus celebró el día de EE.UU. pero hizo este pedido para que su país mejore

Este 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos y Miley Cyrus no dudó en celebrarlo a través de su cuenta de Instagram, sin embargo, hizo un pedido para que su país mejore.

“A través de todos los altibajos de este país me encanta mucho. Los EE.UU. siempre será mi hogar y estoy muy agradecida por la libertad que me ha dado, pero todavía hay mucho trabajo por hacer”, indicó la cantante, quien señaló que lamentablemente no todos logran justicia en ese país.

“Hubieron muchos que lucharon por nuestros derechos y seguiremos esa lucha hasta que cada vida seamos tratados con igual respeto y valor”, continuó la joven, quien en más de una oportunidad ha expresado su rechazo al gobierno de Donald Trump.