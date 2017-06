Miley Cyrus canta la versión más rara de 'Shape of You' de Ed Sheeran

¡Nadie más original que ella! Miley Cyrus se presentó en el set de Jimmy Fallon y durante la secuencia ‘Google Translate Songs’, la cantante interpretó ‘Shape of You’ de Ed Sheeran.

En esta ocasión, Miley Cyrus adaptó la exitosa canción de Ed Sheeran a como quedaría traducido por Google Translate. En vez de “I’m in love with the Shape Of You”, Miley Cyrus cantó “I stand on your body’s curves” (Me paro en las curvas de tu cuerpo).

Además en reiteradas oportunidades traduce “cuerpo” como “cadaver”. Jimmy Fallon también realiza su propia versión pero del tema “Super Freak” de Rick James para finalmente cantar a dúo más canciones.