Miguel Bosé: esto dijo sobre su trayectoria en la música

Miguel Bosé está a punto de iniciar su gira con “MTV Unplugged”, una revisión acústica de temas que ha hecho en 40 años de carrera, y que está “pegada” a las anteriores, “Estaré” y “Amotour”: “En el mundo de la música no paras, pase lo que pase. Nunca para esa actividad, que es muy saludable y muy bendita”.

Los preparativos de esta gira que se inicia en México el día 16 le tienen muy ocupado, en plenos ensayos en Madrid, una “bendita actividad” con la que alude a su momento anímico tras el fallecimiento, hace dos semanas, de una de las personas esenciales de su vida, su sobrina, la cantante y modelo Bimba Bosé.

“Esto es volver a los orígenes de los espectáculos, a lo orgánico. Tratando con tantos contenidos nos olvidamos de algo tan esencial como las luces y este año estamos apostando mucho por eso, en un escenario de seis niveles, tres pantallas de fondo con realización en circuito cerrado…”, relata.

Además, dice satisfecho, están empleando materiales de nueva generación, con los que aún están experimentando y con posibilidades “inmensas”.

Se le han quitado, confiesa, “todos los miedos” que tenía a salir de su zona de confort, la de los ordenadores, la de la tecnología, en la que reside “el sonido Bosé”, y enfrentarse a una guitarra.

“He visto unas posibilidades espectaculares. Hay temas con sonidos muy específicos que no funcionaban en acústico, porque una guitarra acústica no suena como su equivalente informático. Me gusta la mano humana. Hay tanta diferencia como entre la Filarmónica de Berlín o el dj David Ghetta. Las emociones son distintas”, asegura el artista. (Con información de EFE)

