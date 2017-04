Mick Jagger pidió ayuda para los damnificados de Perú con estos mensajes

El cantante británico Mick Jagger hizo un llamado a sus seguidores para que apoyen la campaña “Una sola fuerza”, lanzada por las autoridades peruanas para apoyar a los damnificados que han dejado las lluvias, inundaciones y deslizamientos en Perú.

“Por favor apoyemos #UnaSolaFuerza a recaudar fondos para ayudar a la gente afectada en las inundaciones en Perú”, escribió Mick Jagger en inglés y en español.

Este pedido fue acompañado con un link que informa la situación que enfrenta nuestro país. Lo recaudado se destinará a la Subdivisión de Alivio de Inundaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (Indeci).

Please support #UnaSolaFuerza a fundraising initiative to help relieve the devastating effects of the floods in Perúhttps://t.co/IC7KZhqrthpic.twitter.com/o8nUxzdikd